Basket | Nba | Durant trascina Golden State | super-Harden non basta a Houston

Basket - Nba Gallinari fa volare in vetta i Clippers - scivolone dei Lakers : NEW YORK " Un altro scalpo eccellente per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, sempre più protagonisti della regular season Nba. La formazione californiana di coach Doc Rivers passa con il ...

Basket Nba - Gallinari sbanca Portland - i Clippers sono in cima al West : Portland-Los Angeles Clippers 100-104 La vittoria del carattere sul difficile parquet di Portland regala ai Clippers di Danilo Gallinari la leadership solitaria della Western Conference. Una traguardo ...

Basket - Nba : i Lakers continuano a faticare - vince Orlando : I Lakers , 11-8, continuano a faticare dimostrandosi ancora indietro a livello di gioco e perdono in casa contro degli arcigni Orlando Magic , 10-10, dopo una partita emozionante e decisa nei secondi ...

Basket - Nba : Belinelli si inchina a Giannis - Spurs battuti a Milwaukee : Milwaukee-San Antonio 135-129 Reduce dal brutto scivolone casalingo di venerdì sera contro i Phoenix Suns, Milwaukee si riscatta nel 'back to back' e manda ko gli Spurs al termine di un match ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers in vetta - vince anche Belinelli. Bene Toronto e Oklahoma : NEW YORK - Danilo Gallinari dà spettacolo e guida Los Angeles in testa alla classifica, Belinelli contribuisce alla vittoria degli Spurs, completando una notte positiva per gli azzurri dell'Nba. A ...

Basket - Nba : Belinelli ok ma Spurs travolti. Si ferma Gallinari - non i Clippers : ROMA - Nella notte dell'Nba si registrano una vittoria e una sconfitta per le squadre dei due italiani. Gli Spurs di Marco Belinelli cedono infatti a New Orleans per 140-126, mentre i Clippers vincono ...

Basket - Nba : Okc si inchina ai Kings - Walker 43 - Boston cede : Kemba Walker fenomeno: dopo i 60 rifilati a Philadelphia, ne mette 43 contro Boston e stavolta gli Hornets possono gioire. Paradosso Thunder: torna Westbrook , 29-13-7 assist, ma perdono sul campo dei ...

Basket - Nba San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

Basket - Nba : San Antonio apre la crisi di Golden State - super James rilancia i Lakers : NEW YORK - Tre battute d'arresto in appena quattro giorni, non si può certo dire che per Golden State sia stato un viaggio di piacere quello compiuto in Texas. Dopo quelle di Houston giovedì , 107-86, ...

Basket Nba. LeBron 51 : che show a Miami. Portland comanda a Ovest : Con una super prestazione da 51 punti LeBron James ricorda a tutti che Miami è ancora di sua proprietà: il Re prende per mano i suoi Lakers e trasforma il parquet degli Heat nel palcoscenico del suo ...

Basket Nba : Irving stellare e Boston impone l'alt a Toronto : NEW YORK - Boston lancia il guanto di sfida. Al TD Garden si affrontavano le due grandi favorite della Eastern Conference Nba e a spuntarla sono stati i Celtics all'overtime: 123-116 su Toronto, alla ...

Basket - Nba : Houston travolge Golden State - a Gallinari primo derby azzurro : WASHINGTON - Houston, 7-7, è tornata, Golden State, 12-4,, invece, rischia di perdersi. La straripante vittoria dei Rockets in casa contro i campioni in carica è ricca di significati. I texani, dopo ...

Basket - Nba LeBron riscrive la storia - è il quinto marcatore di sempre : WASHINGTON - Incontenibile LeBron James. Allo Staples Center il Prescelto stende Portland con 44 punti e compie un altro passo verso la leggenda superando i 31.419 punti di Wilt Chamberlain nella ...

Basket - Nba i Clippers di Gallinari stoppano Golden State - cade San Antonio : Intervento chirurgico per lui e stagione finita, tra le lacrime dei compagni e l'abbraccio di tutto il mondo Nba. RISULTATI: Washington Wizards-Orlando Magic 117-109; Miami Heat-Philadelphia 76ers ...