calcioweb.eu

: #Barcellona: #Laporta in corsa per la presidenza? - CalcioWeb : #Barcellona: #Laporta in corsa per la presidenza? - ItaSportPress : Barcellona, l'ex presidente Laporta: 'Mi ricandido. Pronti a lanciare la Nazionale della Catalogna' -… -

(Di martedì 27 novembre 2018) Joan, già massimo dirigente blaugrana dal 2003 al 2010, sta pensando a una nuova candidatura alladel. “Ancora non ho deciso, non sono sicuro ma ci sto pensando – confessa in vista delle elezioni del 2021 -. La gestione attuale sta lasciando il club in bancarotta, non mi piace l’atteggiamento, il non voler mai affrontare le situazioni. Manca trasparenza e, dal punto di vista economico, c’è un debito molto alto difficile da sostenere in relazione al nuovo stadio e il rapporto fra ingaggi e ricavi è molto alto“., che si era candidato già nel 2015 ma era stato sconfitto dall’attuale presidente Bartomeu, punta il dito anche contro il mercato: “Sono stati fatti investimenti assurdi e non necessario, bisogna ripartire dalla Masia. Abbiamo bisogno di allenatori abbastanza coraggiosi da mandare in campo un ...