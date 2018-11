Barcellona | Busquets | ' Voglio chiudere qui la mia carriera'

Barcellona - Busquets entra nel club dei 500 : Stasera, in occasione del big match di Liga tra Atletico Madrid e Barcellona , Sergio Busquets taglierà un traguardo importante con la maglia blaugrana. Il metronomo del centrocampo, infatti, proprio oggi indosserà per la cinquecentesima volta la maglia dei catalani. Partito dalla cantera, è stato lanciato in prima squadra da Guardiola nella stagione 2008/2009, conclusa dagli spagnoli col Triplete. È diventato presto un perno sia del Barça ...

Barcellona : rinnovo record per Busquets. Clausola da 500 milioni : Barcellona– Ha fatto tutto il percorso all’interno del Barcellona, dalle giovanili, passando per la squadra B, sino ad arrivare in prima squadra e, sostanzialmente, vincere tutto. Dalla cantera al tetto del Mondo, attraverso vittorie in campionato, Champions League, coppe e supercoppe varie. Sergio Busquets in vita ha indossato una sola maglia, e continuerà a farlo […] L'articolo Barcellona: rinnovo record per Busquets. ...