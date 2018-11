Barbara d’Urso | retroscena GF Vip svelati da Lisa Fusco? “Che disastro”

Grande Fratello senza Vip salta : torna La Fattoria con Barbara d’Urso? Il gossip : torna La Fattoria con Barbara d’Urso? Probabile la sostituzione del Grande Fratello Nip Ormai non è una novità: la terza edizione del Grande Fratello Vip non ha avuto un Grande successo rispetto ai primi due anni. Per questo a Mediaset si starebbe valutando il da farsi: stando a quanto scrive Dagospia, i dirigenti starebbero pensando […] L'articolo Grande Fratello senza Vip salta: torna La Fattoria con Barbara d’Urso? Il gossip ...

Belli - giovani e seguiti sui social : dal minore di Barbara d’Urso al gemello di Lorella Cuccarini - ecco chi sono i “figli di” alla riscossa : Il figlio di Lorella Cuccarini – Si chiama Giorgio Capitta, ha 18 anni e fa il deejay con lo pseudonimo “Juraj”. Ha una sorella gemella, Chiara, ed è nato dall’amore tra Lorella Cuccarini e il produttore discografico Silvio Testi, convolati a nozze nel 1991. Il ragazzo è salito alla ribalta con la sua partecipazione allo scherzo organizzato da “Scherzi a parte” alla madre. Visualizza questo ...

Niccolo Centioni - Rudy dei Cesaroni - si racconta da Barbara D’Urso. Oggi fa il lavapiatti. Guarda il VIDEO : Vi ricordate il piccolo Rudy, il monello figlio di Claudio Amendola nella popolare sitcom “I Cesaroni”? Una carriera da attore iniziata da piccolissimo, ma ora Niccolo Centioni a 25 anni è dovuto emigrare in... L'articolo Niccolo Centioni, Rudy dei Cesaroni, si racconta da Barbara D’Urso. Oggi fa il lavapiatti. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara d’Urso taglia Simona Ventura dalla clip su Temptation Island Vip : lei "risponde" via social : La conduttrice del reality ha condiviso su Instagram il pensiero di chi ha fatto notare l'assenza dai video mandati in onda...

Mara Venier leader con Domenica In : Barbara d’Urso sconfitta : Mara Venier Signora della Domenica: Domenica In è un trionfo Dall’inizio della stagione televisiva a rendere entusiasmante e attesa la sfida degli ascolti del dì festivo settimanale è lo scontro tra Domenica In e Domenica Live. Una sfida tra due prime donne, Mara Venier e Barbara D’Urso, un tempo molto amiche. Siamo arrivati all’undicesima sfida: Mara Venier si conferma essere la Signora indiscussa del pomeriggio Domenicale ...

Simona Ventura - ignorata da Barbara d’Urso - replica sui social : Simona Ventura mette like a un tweet contro Barbara d’Urso L’intervista di Barbara d’Urso a Patrick Baldassari avvenuta in diretta a Domenica Live sembrerebbe non essere stata apprezzata da Simona Ventura, la quale sui social ha replicato in un modo che non lascerebbe nessun dubbio sulla sua presa di pozione. Durante la chiacchierata tra la conduttrice napoletana e l’ex fidanzato di Valeria Marini, Barbara non ha mai ...

Pieraccioni fa una battuta su Barbara d’Urso a Domenica In (VIDEO) : Leonardo Pieraccioni a Domenica In: “Potevo andare dalla d’Urso!” Ne sono successe di tutti i colori, è il caso di dirlo, nella puntata di Domenica In di oggi, 25 novembre 2018, con la padrona di casa Mara Venier alle prese con imprevisti, fuori onda e gaffe! E a combinarla grossa, in un certo senso, è stato l’attore Leonardo Pieraccioni, che venerdì sera è stato ospite dell’amico Carlo Conti in quel di Tale e Quale ...

Barbara d’Urso fa una promessa a Paolo Bonolis : Domenica Live: Barbara d’Urso e la promessa a Paolo Bonolis Barbara d’Urso in compagnia di Sonia Bruganelli a Domenica Live, ha voluto oggi a fine intervista lanciare un appello di pace a Paolo Bonolis. I due conduttori hanno attraversato un periodo buio in cui erano arrivati addirittura ai ferri corti. Una parentesi che però sembrerebbe passata: Barbara era stata infatti anche una delle vittime di Bonolis del suo programma Scherzi ...

Barbara d’Urso denuncia una truffa dal suo profilo instagram : La regina dei salotti tv Barbara D’Urso sfrutta la sua popolarità social per allertare i propri fan, e metterli in guardia da un prodigioso “bruciagrassi utilizzato dalle vip”, che farebbe miracoli. Barbara D’Urso ha fatto uno screen shot della pubblicità del prodotto, secondo cui ci sarebbe anche la conduttrice stessa tra le vip che ne hanno fatto uso. «Attenti perchè si tratta di una truffa», denuncia Barbara ...

Barbara d’Urso non ci sta e si difende : dura denuncia sui social : Barbara d’Urso non ci sta e si difende. La denuncia comunicata via social: “Truffa” Barbara d’Urso non ci sta e lancia l’appello ai suoi fan di Instagram: ‘state in guardia, trattasi di una truffa’. La denuncia della conduttrice dei salotti tv in forza a Mediaset è arrivata dopo che un’attività che sponsorizza prodotti bruciagrassi ha […] L'articolo Barbara d’Urso non ci sta e si ...

Barbara d’Urso furiosa prima di Pomeriggio 5 : “E’ una truffa!” : Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso arrabbiata: intervengono gli avvocati Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio 5 sono attualmente nella bufera a causa di una pubblicità che sponsorizza dei prodotti dimagranti. In una pagina Facebook chiamata Nutrizionista Dottoressa Giordano infatti l’articolo che spiegava bene l’uso di tali prodotti era accompagnato da una foto che riguarderebbe la conduttrice napoletana molto da vicino. ...

Maurizio Costanzo : da Barbara d’Urso ha parlato degli esordi - dell’amore - e poi si è concesso un gelato! Guarda il VIDEO : Maurizio Costanzo è ospite di Barbara d’Urso a “Pomeriggio Cinque“. Il più famoso conduttore televisivo italiano si racconta in una lunga intervista alla padrona di casa e presenta il libro “Tritolo e le rose”, in cui racconta i... L'articolo Maurizio Costanzo: da Barbara D’urso ha parlato degli esordi,dell’amore,e poi si è concesso un gelato! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Lorella Cuccarini a La vita in diretta : frecciatina a Barbara d’Urso? : La vita in diretta: Lorella Cuccarini lancia una frecciatina a Barbara d’Urso? E’ stata la più amata dagli italiani la protagonista dell’intervista de La vita in diretta di oggi: Lorella Cuccarini si è infatti raccontata a 360 gradi, intervistata dal padrone di casa Tiberio Timperi, nell’ultima parte della trasmissione. Rispondendo alle domande del conduttore, Lorella ha ripercorso tutta la sua carriera, fin dagli inizi, ...

Barbara d’Urso a Roma con Pomeriggio 5 : “Ho un impegno importante” : Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso a Roma per un lavoro importante: VIDEO Barbara d’Urso ha pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram un video in cui ha dichiarato di essere andata a Roma. Infatti, nonostante la conduttrice di Pomeriggio 5 abbia postato il video solo ora, nella didascalia ha scritto che aveva preso il treno ieri sera, molto probabilmente dopo la diretta del suo talk pomeridiano. Dal video infatti si può ...