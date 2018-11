Balotelli sta con Gattuso | ' In molti vorremmo parlare con Salvini'

Dal campo al piccolo schermo - una prima volta speciale per Balotelli : SuperMario a C’è posta per te [FOTO] : Mario Balotelli ospite di Maria De Filippi per la registrazione di una puntata di “C’è posta per te” Mario Balotelli a Roma per una giornata speciale: il calciatore italiano, tornato di recente a vestire la maglia azzurra della Nazionale, è stato ospite ieri di Maria De Filippi. L’attaccante del Nizza ha infatti pubblicato una foto sui suoi profili social per raccontare la sua prima volta in un programma Tv: ...

Italia - Balotelli su Instagram : "Finalmente Kean! Ora aspettami" : Roberto Mancini contro gli Stati Uniti ha concesso 28 minuti a Moise Kean che, facendo esordendo in azzurro, è diventato il primo giocatore millennial ad indossare la maglia della Nazionale A . Una ...

Balotelli sfotte il Manchester United dopo il derby : 'Una volta stati nel City - si resta per sempre blu' : Pep Guardiola, al triplice fischio dell'arbitro, è andato a rimproverare Sterling per aver deriso gli avversari con qualche giocata di troppo nei minuti di recupero. Un gesto elegante dell'allenatore ...

Mario Balotelli - lo sfogo contro i razzisti su Instagram : “Siete la parte malata del mondo. Vi meritate di vivere soli” : “Voi razzisti meritate una cosa sola: di vivere una vita soli! Senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e andarvene un giorno senza essere ricordati”. Così Mario Balotelli si è sfogato in una storia di Instagram, dicendo basta ai molteplici insulti razzisti che ogni giorno gli arrivano via social. “Siete voi la parte malata del mondo – ha continuato l’attaccante del Nizza – Avete rotto il ...

"Sei una scimmia con la cresta". Balotelli si sfoga : "Voi razzisti siete la parte malata del mondo" : "Voi razzisti meritate una cosa sola. Di vivere una vita soli, senza nessuno che vi pensi, senza mancare a nessuno e di andarvene un giorno senza mai essere ricordati. Voi siete la parte malata di questo mondo". Mario Balotelli si sfoga così, con un post su Instagram, e risponde agli insulti ricevuti sui social. Nelle storie, infatti, pubblica i commenti razzisti ricevuti. Il tenore dei commenti è di livello infimo.Ma super Mario ...

Mario Balotelli - diventa l'ultimo dei Moicani su Instagram : la nuova cresta : Mario Balotelli trova sempre un modo per far parlare di sé sia fuori che dentro il campo. L'ultima 'balotellata' arriva direttamente dal suo profilo Instagram . A catturare l'attenzione degli utenti ...

