tgcom24.mediaset

: 23:45 | Bagnasco: 'Avanzata euroscettici? Cavalcata sofferenza dei popoli' - NotizieIN : 23:45 | Bagnasco: 'Avanzata euroscettici? Cavalcata sofferenza dei popoli' - MediasetTgcom24 : Bagnasco: 'Avanzata euroscettici? Cavalcata sofferenza dei popoli' #AngeloBagnasco -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) "In questi dieci anni di crisi, che secondo me almeno in Italia non sono totalmente superati, il popolo ha sofferto moltissimo". Lo afferma il presidente della Cei, Angelo, secondo il quale l'...