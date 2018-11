Azienda Pernigotti salva? Non ancora, ma c'è una speranza

finanza-infograficando

(Di martedì 27 novembre 2018) Per una delle storiche aziende italiane di maggior successo, la, si apre una doppia. Nelle scorse settimane la holding turca Toksz, che ha in portafoglio l'italiana, ha avviato la procedura per la chiusura dello stabilimento storico nell'alessandrino, giacché intenzionata a spostare la produzione addirittura in Turchia. L'incontro perre l'Ma da ieri c'è una schiarita. L'incontro avvenuto tra il premier Conte, il vicepremier Di Maio e la proprietà turca Toksz ha prodotto un risultato. Infattisospende fino al 31 dicembre la procedura di licenziamento dei 100 addetti dello stabilimento di Novi Ligure e apre con il Governo un percorso intorno all'ipotesi di reindustrializzazione dello stabilimento di Novi Ligure. Il gruppo turco farà richiesta di cassa integrazione per reindustrializzazione - e non ristrutturazione come nell'ipotesi ...