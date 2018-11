Avevo il cancro! Si fa tatuare sulla schiena il volto del medico che gli ha salvato la vita (Di martedì 27 novembre 2018) Un uomo di 42 anni, affetto da un cancro al colon e operato d'urgenza, ha deciso di manifestare tutta la propria riconoscenza, facendosi tatuare sulla schiena, in segno di gratitudine, il volto del medico che con grande tempestività gli aveva salvato la vita. È accaduto in Argentina, nella provincia di Cordoba.



Dopo aver appreso di essere malato di tumore al colon, e che si tratta di una forma di cancro particolarmente aggressiva e pericolosa, Nano Salguero, argentino di 42 anni, ha iniziato a sperare di trovare un oncologo all'altezza, che fosse in grado di guarirlo al cento per cento. Ha incontrato quell'uomo dopo poche settimane: Paul Lada, un medico dell'ospedale di Cordoba, in Argentina, che gli ha salvato la vita. Nano, dopo l'intervento e dopo il buon esito dell'operazione, ha deciso di ringraziare il chirurgo a modo suo: facendosi tatuare sulla schiena il viso di quell'uomo.«Sarò sempre grato a lui e alla sua equipe di medici» - ha spiegato Nano Salguero - «Sono entrato al Clinicas di Cordoba con tutto il peggio della vita e sono uscito con il meglio. Ci sono voluti due mesi per fare questo tatuaggio, ma era il minimo di fronte alla grande umanità dei medici che mi hanno curato».



Nano Salguero, 42enne che vive in un villaggio della provincia di Cordoba, aveva scoperto di avere un tumore intestinale. Come racconta il quotidiano La Voz, il suo medico gli aveva consigliato un ricovero urgente in città. Ed è stato lì, all'ospedale di Clinicas, a Cordoba, che Salguero ha conosciuto Paul Lada, oncologo: il medico che gli ha diagnosticato il male, che gli ha praticato un intervento d'urgenza e così facendo lo ha salvato. «Il merito non è mai di uno solo, ma di tutto il personale medico-sanitario. C'è una squadra che lavora al fianco dei pazienti affetti da malattie oncologiche e io sono solo un anello della catena. Tutto questo è importante per la guarigione e il miglioramento della qualità della vita, proprio come nel caso di Nano. Negli ospedali i pazienti sono persone, non numeri».



In segno di riconoscenza Salguero, ancora convalescente, ha deciso di farsi tatuare il volto di quel dottore sulla schiena: un lavoro che ha richiesto mesi di sedute dal tatuatore, ma che Nano ha voluto fare con grande decisione per dimostrare al medico, e all'ospedale di Cordoba, tutta la sua gratitudine.

