Australia : Bimba di 7 anni aggredita e violentata nel bagno della scuola di danza (Di martedì 27 novembre 2018) La piccola è stata aggredita, trascinata in bagno e poi brutalmente violentata a soli 7 anni da un uomo di 54 anni nella scuola di danza che frequentava, la vittima una bambina Australiana all'interno di una toilette di uno studio di danza a Kogarah, nel sud di Sydney. La piccola è stata aggredita da Anthony Sampieri che ha anche minacciato di ucciderla per costringerla a subire l'abuso. L'orribile scena sarebbe stata anche filmata dal 54enne con il proprio cellulare prima che alcune persone intervenissero.



Le urla della piccola hanno attirato l'attenzione di due uomini che hanno sfondato la porta del bagno, hanno tentato di fermarlo ma Sampieri li ha accoltellati, alla fine sono riusciti ad immobilizzarlo e l'uomo si è finalmente arreso. Ricoverati tutti e tre, anche il 54enne ha riportato diverse lesioni dovute a calci e pugni al volto. Anthony Sampieri è stato arrestato portato in carcere, adesso dovrà rispondere violenza su minore.

