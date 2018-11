scuolainforma

: Abolizione #ChiamataDiretta #Docenti. In Commissione Istruzione audizioni informali di @FLCCGIL, @CislNazionale,… - SenatoStampa : Abolizione #ChiamataDiretta #Docenti. In Commissione Istruzione audizioni informali di @FLCCGIL, @CislNazionale,… - scuolainforma : Audizioni in Senato: d’Errico e Fantauzzi (UNICOBAS) mettono a tacere Malpezzi (PD) - RominaMattoni : RT @SenatoStampa: Abolizione #ChiamataDiretta #Docenti. In Commissione Istruzione audizioni informali di @FLCCGIL, @CislNazionale, @SnalsCo… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOKL’esprime il proprio parere favorevole al disegno di legge 763 che ha come prima firmataria la Senatrice Bianca Laura Granato (M5S).L’spera che il testo , nella sostanza non venga modificato.In particolare bene l’intenzione dell’intero governo nel voler eliminare la chiamata diretta.Vogliamo ricordare diceche la chiamata diretta non può essere eliminata con gli accordi presi tra governo renziano e CGIL, CISL UIL , SNALS e GILDA, ricordiamo infatti che le leggi non si modificano tramite accordi sindacali.L’importante affermaè che non ci si fermi alla “copertina” della questione, ma che si entri veramente nel merito del problema.Alla chiamata diretta sono collegate ...