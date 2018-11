Atletica | Europei cross 2018 | i convocati dell’Italia | spiccano Yeman Crippa e Daniele

oasport

(Di martedì 27 novembre 2018) La Direzione Tecnica della FIDAL ha diramato le convocazioni dell’Italia per glidi corsa campestre che si disputeranno domenica 9 dicembre a Tilburg (Paesi Bassi). La 25^ edizione della rassegna continentale prevede la partecipazione di ben 35 azzurri (20 uomini e 15 donne), divisi nelle varie categorie in programma (under 20, under 23, seniores).Spicca la presenza di, bronzo sui 10000 metri aglidi Berlino e vincitore delinternazionale disputato su questo tracciato settimana scorsa: il trentino, che in carriera è salito sul podio per quattro voltre agli Euro(sempre nelle categorie giovanili) andrà a caccia del colpaccio. Clamoroso ritorno diMeucci, Campione d’Europa nella Maratona nel 2014 e che in carriera vanta un bronzo continentale nella campestre risalente a sei anni fa. Di seguito tutti gli azzurri...