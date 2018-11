Atletica | Europei Corsa Campestre – Italia | ecco i 35 azzurri convocati per Tilburg 2018

sportfair

(Di martedì 27 novembre 2018) Tutto pronto per i Campionatidii 35dell’perLa Direzione Tecnica federale ha ufficializzato l’elenco deiper i Campionatidi, in programma domenica 9 dicembre a(Olanda). Nella 25esima edizione dell’evento continentale, sono attesi al via 35: 20 uomini e 15 donne. Le formazionine maschili avranno il numero massimo di 6 partecipanti in ognuna delle tre categorie, ma anche le squadre femminili potranno concorrere in tutte le classifiche per team con 3 seniores, 4 under 23 e 6 under 20. Dalla sstagione infatti il regolamento prevede che portino punteggio tre atleti. Confermata la staffetta mista, introdotta un anno fa, con due uomini e due donne. Fra i nomi degliin evidenza Yeman Crippa, bronzo dei 10.000 metri su pista aglidi Berlino, ...