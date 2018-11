Asus Zenbook Pro 14 è il notebook che promette di cambiare il vostro modo di lavorare

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 novembre 2018) Se siete alla ricerca di unda usare per, con alte prestazioni e una buona trasportabilità, date un’occhiata alloPro 14. È appena arrivato in commercio in Italia, al prezzo di 1.699 euro. Il tratto caratteristico di questo prodotto è lo ScreenPad, un touchpad evoluto che combina il classico sistema di puntamento con un vero e proprio schermo interattivo da 5,5 pollici (indicativamente le dimensioni sono quelle di uno smartphone). Potete usarlo come il tradizionale supporto per spostare il puntatore e fare selezioni, oppure potete premere il tasto funzione F6 per passare alla modalità touchscreen. In questo caso verranno visualizzate delle speciali app, chiamate App ScreenPad, come per esempio la calcolatrice, un player musical e altro. Non appariranno sullo schermo, ma direttamente sul touchpad.Facciamo un esempio: state lavorando sullo schermo del ...