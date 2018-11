Asta Btp indicizzati | rendimento a 1 | 45%

Tesoro : cancellata Asta Btp 13 dicembre : 12.18 Il Tesoro ha cancellato le aste di titoli a medio-lungo termine previste per il 13 dicembre 2018. Lo comunica il Mef in una nota motivando la decisione con "l'ampia disponibilità di cassa e le ridotte esigenze di finanziamento". Il Mef precisa che tutte le altre aste del mese di dicembre si svolgeranno regolarmente secondo il calendario previsto.

Manovra - Tria apre alle modifiche : «Se spread alto a lungo rischi sui mutui» Pochi ordini : male l’Asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni». Moscovici: «No a mercanteggiamenti». Salvini al Commissario: «Basta insulti all’Italia. Il ministro dell’Economia: «Puntiamo a soluzione condivisa»

Conte all’Ue : noi responsabili. Moscovici : «No a trattative da mercanti di tappeti» Pochi ordini : male l’Asta dei Btp Italia : Il premier: «Nessuna disobbedienza alle regole comuni. Dietro alla manovra, solo grande responsabilità». I rapporti M5S-Lega? «Molto buoni, nessun disaccordo»

L’Asta dei Btp è un flop - perché nessuno li vuole? : Bilancio decisamente deludente per il Btp Italia. La quattordicesima edizione del titolo di Stato dedicato ai piccoli investitori e indicizzato all’inflazione del nostro Paese ha raccolto un interesse minimo. Sia il pubblico delle famiglie, sia gli investitoti istituzionali, vale a dire le grandi banche e i fondi pensione, si sono tenuti alla larga...

Piazza Affari chiude in positivo ma non decolla l'Asta dei Btp : Mentre da Bruxelles arriva la bocciatura definitva della Commissione europea sulla manovra italiana, lo spread chiude la giornata in calo ma si conferma debole la domanda per il Btp.Al termine della terza giornata che chiude la fase di collocamento alla clientela retail, le sottoscrizioni si fermano a 140,6 milioni di euro. Il bond governativo destinato ai risparmiatori è parecchio debole. Si tratta del peggior risultato delle 14 edizioni del ...

Lo spread si ferma a 309 : la bocciatura della manovra già assorbita dai mercati. L'Asta dei Btp Italia mai così male : Erano loro gli osservati speciali del D-Day del governo gialloverde, quello del giudizio della Commissione europea sulla manovra: i mercati. L'esito? La bocciatura storica della legge di bilancio si riflette sugli umori degli investitori con luci e ombre. Il fatto che la decisione di Bruxelles fosse nell'aria da settimane ha smorzato le tensioni sui titoli di Stato Italiani, che comunque si collocano sempre su un terreno preoccupante: lo spread ...

Gli italiani non si fidano : fallisce l'"oro alla Patria". Un flop l'Asta dei Btp : La domanda che prima si facevano solo gli addetti al settore è diventata di dominio pubblico. In sintesi: visto che ormai nemmeno le famiglie italiane comprano titoli di Stato italiani, come farà lo stato a piazzare le sue obbligazioni? l'asta dei Btp Italia, una delle forme di investimento più popolari tra i privati italiani, ultimo punto di riferimento per quello che resta dei "bot people", ha raccolto poche adesioni. Piazzati circa 481,3 ...

Golpe finanziario - spread alle stelle dopo il flop all'Asta dei Btp Italia : l'attacco finale è iniziato? : Nuova impennata dello spread, che dopo aver aperto a 312 punti base si è impennato nel corso della giornata fino a chiudere a 322 per effetto dell'accoglienza fredda riservata dagli investitori alla ...

Spread in rialzo a 322 punti. L'Asta dei Btp Italia è un flop : Spread in rialzo e chiusure in rosso. È questa la sintesi della giornata finanziaria. Le Borse europee chiudono al ribasso (Parigi -0,79%, Francoforte -0,85%, Madrid -0,53% e Londra -0,1%). A pesare sulla generale negatività dei mercati del Vecchio Continente, il peggioramento della borsa di Wall Street. Piazza Affari riesce all'ultimo a recuperare (-0,29%) grazie al settore bancario e a Telecom (+3,95%).Sulla negatività, per quanto ridotta, di ...