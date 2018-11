Ascoli | “Così fan tutte” di Mozart vietato agli alunni | per i professori è ‘troppo osé’

ilfattoquotidiano

: Ascoli, “Così fan tutte” di Mozart vietato agli alunni: per i professori è ‘troppo osè’ - fattoquotidiano : Ascoli, “Così fan tutte” di Mozart vietato agli alunni: per i professori è ‘troppo osè’ - Cascavel47 : Ascoli, “Così fan tutte” di Mozart vietato agli alunni: per i professori è ‘troppo osè’ - TutteLeNotizie : Ascoli, “Così fan tutte” di Mozart vietato agli alunni: per i professori è ‘troppo osè’ -

(Di martedì 27 novembre 2018) “Troppo osé” per degli studenti delle scuola medie. Così l’anteprima del Così fan tutte di, messa in scena dalla Fondazione Lirica delle Marche al Ventidio diPiceno, organizzata per gli studenti, è stata disertata da tre scuole per decisione degli insegnanti. La denuncia è arrivata direttamente dal regista Pier Luigi Pizzi, 88 anni, uno dei veterani della regia teatrale. “Non mi era mai capitato” ha detto al Resto del Carlino. La decisione presa daiha lasciato basito anche il sindaco di, Guido Castelli (Forza Italia): “È meglio che i giovani scoprano il sesso con– si chiede – oppure lasciandoli soli davanti a siti porno, oggi facilmente accessibili?”. Il sindaco spiega che “generalmente a queste rappresentazioni pomeridiane partecipano l’80 per cento di studenti delle medie e il 20% ...