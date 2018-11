ARROW - Recensione 7x07 "The Slabside Redemption"

lostinaflashforward

(Di martedì 27 novembre 2018) Buonasera tesori miei, questa settimana riesco stranamente a essere puntuale!C'è però un problema, ossia: non so che dirvi. Non so davvero come commentare questo episodio perché l'unica cosa a cui ho pensato per 42 minuti è stata "Che barba, che noia, che noia, che barba!". Qual è stato, esattamente, lo scopo di questa puntata? La storia non è andata avanti, non abbiamo scoperto nulla di nuovo su Diaz, Oliver è uscito di prigione così come doveva essere e Diaz è dietro le sbarre così come doveva essere.Avevamo davvero bisogno di 42 minuti in cui ci mostrano per l'ennesima volta quanta influenza Diaz abbia sulle persone? Quanta ne abbia sulle forze dell'ordine? Sui carcerati? Quanto sia forte dal punto di vista fisico, talmente tanto da mettere in difficoltà il nostro protagonista?Non so come la pensiate voi, ma per me la risposta a tutte queste domande è un gigantesco "NO!". No, non ne ...