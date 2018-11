Arrestato funzionario del Senato francese | È una spia nordcoreana

Un funzionario del Senato francese è stato Arrestato per il sospetto che fosse una spia per la Corea del Nord : Domenica, agenti dell’intelligence francese hanno arrestato Benoit Quennedey, un funzionario del Senato francese e presidente dell’Associazione per l’amicizia Franco-Coreana. Quennedey – dicono i giornali francesi citando fonti nella polizia – è accusato di aver passato informazioni riservate alla Corea del Nord.