Aritmia e morte improvvisa | “Anche un’infiammazione del cuore può causare la sindrome di

(Di martedì 27 novembre 2018) Grazie a uno studio condotto presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma si è scoperto che nel 75% dei casi di ‘di Brugada’ una rara malattia che colpisce il, alla base delle aritmie cardiache tipiche della patologia, c’è un’anomalia del muscolo cardiaco stesso e uno stato infiammatorio anomalo. La scoperta permetterà di predire quali dei pazienti con lasono a rischio di aritmie e dicardiaca, soprattutto in soggetti giovani altrimenti considerati completamente sani.La ricerca è stata pubblicata sulla più importante rivista cardiologica mondiale, Journal of the American College of Cardiology, e coordinata dal professor Antonio Oliva, dell’Istituto di Sanità Pubblica dell’Università Cattolica, UOC Medicina Legale, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.Lo studio è stato supportato da un ...