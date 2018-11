Apertura della Mostra di Vincenzo Lagalla a Palazzo del Bargello di Gubbio

Ban Ki-moon - le esperienze di riforma e Apertura della Cina possono essere condivise con altri paesi : ... Ban Ki-moon, ha affermato che nell'anno di 1978 il Pil cinese ha rappresentato meno del 2% dell'economia mondiale, mentre ora, la Cina è ormai diventata la seconda più grande economia del mondo. ...

Beijing : ospiti stranieri visitano la mostra dedicata al 40esimo anniversario dell'avvio della politica di riforma e Apertura : Tariq ha detto ai giornalisti di essere rimasto profondamente impressionato dallo sviluppo raggiunto dalla Cina in tutta una serie di settori, come trasporti, economia digitale e tecnologie di ...

Beijing : ospiti stranieri visitano la mostra "Grandi Riforme " Celebrazione del 40esimo anniversario dell'avvio della politica di riforma e Apertura" : ... esperti stranieri e dipendenti degli enti commerciali esteri hanno visitato la mostra "Grandi Riforme " Celebrazione del 40esimo anniversario dell'avvio della politica di riforma e apertura". I ...

Skeleton - Intercontinental Cup 2018-2019 : Margaglio e Cecchini nella top-10 della tappa d’Apertura a Innsbruck : La tappa tappa inaugurale dell’Intercontinental Cup, che si è tenuta sulla pista austriaca di Innsbruck, ha riservato due ottimi risultati ai colori azzurri. Joseph Luke Cecchini ha ottenuto un nono posto nella gara maschile vinta dal britannico Craig Thompson in 1’45″44 a precedere il connazionale Marcus Wyatt, staccato di 0″02, e il tedesco Kilian Freiherr Von Schleinitz, distanziato di 0″19. L’azzurro di ...

Wang Yi : CIIE e Apertura della Cina : Wang Yi ha detto che la China International Import Expo è la prima fiera di livello nazionale dedicata alle importazioni del mondo. Grazie al supporto e alla partecipazione delle varie parti, la ...

Il sindaco di Modena in occasione dell'Apertura del Festival della Migrazione : "Il decreto Salvini non ci renderà più sicuri, accadrà il contrario: né umanità né sicurezza. Faremo tutto ciò che è democraticamente lecito e possibile per sconfiggere questa politica". Lo ha affermato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli intervenendo oggi, venerdì 9 novembre, all'apertura del Festival della Migrazione promosso da Porta Aperta, Fondazione Migrantes, ...

Discorso di Xi Jinping alla cerimonia d'Apertura della CIIE - commenti positivi dai dirigenti e giornalisti italiani presenti : Non ho mai visto una scelta cinese, una scelta politica cinese - soprattutto in questo governo - che sia di basso respiro, o di corto respiro. Ho sempre visto guardare molto più avanti della vita in ...

Xi Jinping : lettera di congratulazione per l'Apertura della 12esima China International Aviation and Aerospace Exhibition : ... svolgendo un ruolo molto attivo per la promozione delle imprese di tecnologia scientifica di aviazione e aerospazio del mondo. Xi Jinping ha espresso la fiducia che l'attuale China International ...

Livorno - contestazioni per l’Apertura della sede della Lega in città : “Non c’è posto per razzisti e fascisti” : “Fuori la Lega da Livorno, tornate a Pontida” gridano i manifestanti in piazza Cavour, centro città, durante un presidio contro l’inaugurazione della sede livornese della Lega, dove è anche attesa Susanna Ceccardi, sindaco di Cascina recentemente nominata commissario della Lega in Toscana. “Quelli della Lega a Livorno sono tutti dei riciclati – viene detto al microfono della contestazione – erano tutti ...

Maltempo : verso la riApertura totale della ferrovia Trento-Malè : Da lunedi’ 5 novembre i treni circoleranno regolarmente tra Trento e Mezzolombardo e tra Cles e Mezzana, mentre saranno sostituiti con autobus nella tratta Mezzolombardo – Cles, in attesa della ripresa totale del servizio. Lo comunica la Provincia. Trentino trasporti invita i passeggeri a prendere visione dei comunicati disponibili presso stazioni, fermate e sul sito www.ttesercizio.it. La presidente di Trentino trasporti, Monica ...

Bolt - futuro in nazionale giamaicana? C'è l'Apertura del presidente della Federazione : 'Lo stiamo monitorando' : Non ha ancora esordito in una partita ufficiale, ma c'è già chi parla di una possibile convocazione in nazionale per Usain Bolt . L'ex velocista giamaicano, leggenda dell'atletica grazie ai suoi ...

Xi Jinping invia una lettera di congratulazioni al Forum internazionale sulla riforma e Apertura e sull'alleviamento della povertà della ... : Nella lettera, il presidente cinese ha affermato che la Cina, in quanto paese in via di sviluppo più popoloso del mondo, è da sempre un'attiva sostenitrice e un potente promotore della riduzione ...

Fiume Adige in piena - notte di paura a Verona. La Protezione Civile : “valutiamo l’Apertura della galleria per farlo defluire nel Lago di Garda” : 1/4 ...

TV - Rainews24 e Rai3 : “#Leonardo500” - uno speciale in occasione dell’Apertura della mostra agli Uffizi : Lunedì 29 ottobre, dalle 24.40 alle 2,35 in diretta su Rainews24 e su Rai3, “#Leonardo500”, uno speciale di Rai Cultura e Rainews24, in occasione dell’apertura della mostra agli Uffizi sul codice Leicester “L’acqua microscopio della natura”, che dà il via alle celebrazioni per il quinto centenario della morte del genio del Rinascimento. Il museo, eccezionalmente, apre le porte di notte alle telecamere della Rai per un suggestivo viaggio alla ...