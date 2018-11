Anticipazioni Uomini e Donne Over: Gemma Scarta Paolo e ci Riprova con Rocco!

uominiedonnenews

(Di martedì 27 novembre 2018)registrazione trono24 novembre 2018:fa una rivelazione sconcertante a. Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati!non confessa adi essere innamorato di lei perchè teme le reazioni in studio di Tina Cipollari! Scoppiettanti sono leche ci giungono dal web e che riguardano le nuove registrazioniTronotenutesi il 24 novembre 2018 presso gli studi Elios di Roma. La prima ad essere al centro della scena,Galgani. La dama piemontese continua ad uscire con. Si viene a sapere che il cavaliere ha timore di Tina. Avrebbe infatti confidato alla piemontese di non averle confessato i suoi sentimenti per paura di ricevere una brutta reazione in studio da parte della storica opinionista. Ma c’è di più. La bionda veterana del programma, ha ...