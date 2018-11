Anticipazioni Il Segreto | Emilia e Alfonso uccidono De Ayala | Severo si dichiara a Irene

Il Segreto Anticipazioni 27 novembre 2018 : Julieta invita Prudencio a casa sua : Julieta ha deciso di risolvere la situazione con Prudencio e lo invita a casa. Con lei ci sono però anche Saul e Don Anselmo.

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 3 al 7 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018: Fe, Emilia ed Alfonso hanno ideato un piano per liberarsi una volta per tutte del generale. Emilia e Alfonso salutano Matias e Marcela, tenendoli all’oscuro dei loro piani. Ma qualcosa va storto: il generale non si presenta all’appuntamento ma si fa trovare davanti alla porta di casa di Emilia e Alfonso. Saul ha dei sospetti e si confida con Severo e ...

Anticipazioni Il Segreto : il matrimonio imminente di Isaac ed Elsa : Lunedì 26 novembre ha avuto inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola 'Il Segreto' che mette lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena riguardanti storici personaggi. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 30 novembre, rivelano che Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso chiariscono le rispettive incomprensioni dopo che la figlia di Raimundo (Ramon Ibarra) ha deciso di svelare la verità al marito intorno a quanto ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Elsa muore il giorno delle sue nozze : La poverina cadrà vittima di un agguato poco prima di pronunciare il fatidico sì. Presto però si scoprirà la verità!

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di martedì 27 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 27 novembre 2018: Pomeriggio su Canale 5 – Francisca chiede a Raimundo di vederla in un modo piuttosto insolito: l’uomo deve raggiungerla in un luogo che non conosce. Il Generale provoca ancora Alfonso e la sua famiglia. Emilia prosegue nelle sue esercitazioni con i coltelli ed è diventata molto brava. Alfonso scopre la verità su ciò che è successo ad Emilia in carcere; pieno di sensi di ...

Nero a metà - Anticipazioni terza puntata : Malik ha un segreto : anticipazioni Nero a metà, 3 dicembre: Malik tormentato dal passato Il passato tornerà a bussare per Malik Soprani. Un terribile segreto del suo passato finirà per destabilizzarlo, portando alla luce una realtà tenuta nascosta per anni. La terza puntata di Nero a metà andrà in onda lunedì prossimo, 3 dicembre, alle 21.25 su Rai1. Claudio Amendola tornerà a vestire i panni dell’ispettore di Polizia Carlo Guerrieri e dovrà convivere con il ...

Il Segreto Anticipazioni : Il matrimonio di Isaac ed Elsa finisce in tragedia : Alejandra Meco (Elsa) - Il Segreto Un colpo di scena attende i telespettatori de Il Segreto. La prossima settimana si assisterà, infatti, alle tanto attese nozze tra Isaac ed Elsa. Il matrimonio sarà però sconvolto da una banda di criminali armati di fucili, che irrompendo in chiesa spareranno sugli sposi e sugli invitati. Riusciranno i due sposini a salvarsi? Per scoprirlo non resta che seguire i nuovi episodi in onda come di consueto al ...

Anticipazioni Il Segreto : Raimundo preoccupato per Maria Castaneda : Le vicende della serie televisiva spagnola Il Segreto sono sempre ricche di avvenimenti che lasciano il pubblico con il fiato sospeso. Le puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese saranno caratterizzate dal ritorno improvviso a Puente Viejo del terribile Fernando Mesia (Carlos Serrano). Le Anticipazioni ci dicono che la presenza del figlio del defunto Olmo sconvolgerà Raimundo Ulloa. In particolare l’ex locandiere oltre ad essere ...

Anticipazioni Il Segreto dal 26 al 30 novembre : il drammatico attentato in chiesa : Pronti per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Il Segreto, che avremo modo di vedere in onda dal 26 al 30 novembre 2018 in prima visione su Canale 5 ma anche su Rete 4. Anche questa settimana, infatti, l'appuntamento con la soap opera iberica sarà assicurato di martedì sera in prime time su Rete 4 con un doppio appuntamento speciale della durata di due ore, ...

Il Segreto - Anticipazioni : RAIMUNDO chiede a MATIAS notizie di MARIA… : Con il ritorno improvviso a Puente Viejo del terribile Fernando Mesia (Carlos Serrano), i telespettatori italiani de Il Segreto sentiranno nuovamente parlare di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn). Tutto avrà inizio quando Fernando sottolineerà di essere stato incaricato da Francisca (Maria Bouzas) di sostituirla totalmente finché non sarà ritornata nel paesello, motivo per il quale l’uomo instaurerà un rapporto decisamente conflittuale con ...

Il Segreto Anticipazioni : ADELA faccia a faccia con il suo STALKER!!! : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, lo stalker di ADELA (Ruth Llopis) avrà finalmente un volto: se ci avete letto in precedenza, sapete già che la moglie di Carmelo (Raul Pena) comincerà a ricevere dei messaggi intimidatori ma, almeno nei primi momenti, sottovaluterà il problema. Questo, in ogni caso, sarà solo l’inizio di una storyline ad alta tensione… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ADELA parlerà ad Irene (Rebeca ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 26 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 26 novembre 2018: Julieta si trova agli arresti domiciliari e riceve la visita di tutti i suoi più cari amici… Hipolito e Gracia avvisano Severo riguardo ad un potenziale corteggiatore di Irene… Il generale Perez de Ayala, seduto ai tavoli della locanda, provoca un’arrabbiatissima reazione di Alfonso… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO. Ecco ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Fernando Mesia - Isaac ed Elsa presto nelle trame della soap : Un inaspettato ritorno e due nuovi ingressi. Le trame della soap Il Segreto si arricchiscono di ben tre personaggi.