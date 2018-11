Anonymous ha lasciato un messaggio su un sito di Fratelli d' Italia

agi

(Di martedì 27 novembre 2018) Il collettivo Anonymous sembra aver rubato gli accessi aldid'Roma. In questo momento sulè visibile undegli hacker con la maschera di Guy Fawkes dove c'è scritto: "LulzSecITA (il nome del gruppo, su Twitter, ndr) sta aggiustando il. Grazie per la pazienza. Stiamo effettuando dei lavori suldi quella **** della Meloni. Nella dolce attesa venite a trovarci", seguito dal link della chat Irc dove si ritrovano gli hacker, accessibile a tutti.Molto meglio.. no? @GiorgiaMeloni @dItaIia https://t.co/cWe1ia4rhV#LulzSecITA #Just4Lulz #FdI #Hacked pic.twitter.com/6wu8rXTjfJ— LulzSecITA (@LulzSec_ITA) 27 novembre 2018