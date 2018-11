Lutto per Anna Moroni - le condoglianze di Elisa Isoardi a La prova del cuoco : Lutto per Anna Moroni, storica spalla di Antonella Clerici a La prova del cuoco. Secondo quanto riferisce Fanpage.it sarebbe morta la sorella della simpatica cuoca che per anni è entrata nelle case degli Italiani con il cooking show di Rai1. L’annuncio della disgrazia è arrivato da Elisa Isoardi, che nel corso della puntata ha pronunciato le seguenti parole: “Anna Moroni è stata per tanti anni qui a La prova del cuoco e purtroppo ha ...

Dalla Clerici a Mengacci - Anna Moroni ammette : "Non volevo..." : Anna Moroni, la cuoca nota per essere la spalla di Antonella Clerici a "La Prova del Cuoco", svela a Silvia Toffanin, padrona di casa di "Verissimo", cosa è successo a maggio. La Moroni, 79 anni, ...

Anna Moroni/ "Conosco mio marito da quando ho 16 anni. Le donne devono essere pazienti" - Verissimo - - IlSussidiario.net : Protagonista di Ricette all'italiana, Anna Moroni oggi pomeriggio si racconta a Verissimo: dal successo a La Prova del cuoco all'addio ai fornelli, fino...

Anna Moroni a Verissimo : “Dopo La Prova del cuoco non volevo…” : Verissimo: Anna Moroni torna a parlare de La Prova del cuoco Silvia Toffanin ha da poco finito di intervistare Anna Moroni e Davide Mengacci. I due, per i pochi che non lo sapessero, da qualche mese hanno inziato a co – condurre la trasmissione quotidiana in onda su Rete 4 intitolata Ricette all’Italiana. In questa occasione Silvia Toffanin, dopo aver chiesto alla donna della sua vita personale e dei suoi progetti futuri, non ha ...

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi : «Rimanete nella nostra cucina - quella originale». Frecciata per Anna Moroni? : Elisa Isoardi E’ un periodo movimentato per Elisa Isoardi tra il ritorno a La Prova del Cuoco, la fine della sua storia d’amore e qualche polemica. A complicare le cose – almeno in linea teorica – c’è Rete 4 che ha deciso di controprogrammare lo storico cooking show spostando nella stessa fascia oraria Ricette all’Italiana e affidando il secondo segmento ad Anna Moroni, fino all’anno scorso al fianco di Antonella ...

