Ancona | terribile schianto frontale | Maria muore a 46 anni e lascia una figlia di 8 anni

(Di martedì 27 novembre 2018) La donna, che aveva festeggiato da poco il suo 46esimo compleanno, alla guida della sua auto si scontrata frontalmente con un furgone il cui conducente è rimasto ferito gravemente. Per lei inutili i soccorsi medici giunti sul posto anche con l'eliambulanza. L'altro conducente è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.