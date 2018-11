Anche il Nokia 7 1 si aggiorna ad Android 9 Pie

Anche Nokia 6.1 Plus ottiene Digital Wellbeing e si scarica dal Play Store : L'applicazione Digital Wellbeing nelle scorse ore è sbarcata Anche sul Nokia 6.1 Plus. Ecco come fare per scaricarla ed installarla dal Play Store L'articolo Anche Nokia 6.1 Plus ottiene Digital Wellbeing e si scarica dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus si aggiorna ufficialmente ad Android Pie Anche in Italia - video - - aggiornato - : Il rollout della nuova versione software è già partito in tutto il mondo, dunque nei prossimi giorni gli utenti in possesso di un Nokia 7 Plus dovrebbero iniziare a ricevere il firmware a base ...

Il Nokia 7.1 si mostra in nuove immagini - comparse Anche le probabili specifiche tecniche : Il Nokia 7.1 è comparso online in delle nuove immagini, insieme a una probabile scheda tecnica e una possibile data di rilascio ufficiale. L'articolo Il Nokia 7.1 si mostra in nuove immagini, comparse anche le probabili specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

La seconda vita di Android One fa ben sperare - grazie Anche alla fiducia di Xiaomi e soprattutto di Nokia : Non era iniziata benissimo l'avventura di Android One, il programma ideato da Google nel 2014 che non riscosse il successo sperato. Poi, la svolta L'articolo La seconda vita di Android One fa ben sperare, grazie anche alla fiducia di Xiaomi e soprattutto di Nokia proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 - trapela in rete Anche una foto della parte frontale con display curvato : Qualche tempo fa parlavamo per la prima volta del nuovo Nokia 9 e delle sue cinque fotocamere posteriori. Queste dovrebbero portare una piccola rivoluzione all’interno del mercato degli smartphone, integrando praticamente tutte le tecnologie ad ...