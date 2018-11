Ancelotti: «Se non passiamo il turno siamo dei coglioni»

ilnapolista

(Di martedì 27 novembre 2018) In conferenza stampa Carloin conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Stella Rossa: «Lo spirito e l’atteggiamento deve essere il solito. Dopo la partita col Chievo abbiamo battuto su ciò che è mancato, bisogna avere l’atteggiamento giusto per una partita importante, non decisiva, però vogliamo passare un girone difficilissimo. L’intensità e l’applicazione per quello che vogliamo fare saranno di fondamentale importanza».Le critiche dopo il pareggio con il Chievo per via del turn over: «La critica fa parte di questo lavoro, ma non cambio di una virgola la mia idea sulla squadra e sul gruppo.competitivi al di là del pareggio contro il Chievo».La Stella Rossa secondo: «Credo sia una squadra sottovalutata. Ha fatto benissimo, ha meritato di vincere contro il Liverpool. In classifica è lì, può puntare alla qualificazione. Mi aspetto un ...