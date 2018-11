“Ammartaggio” perfetto | InSight si prepara a svelare i misteri di Marte | ecco un’altra

meteoweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) La sondadella NASA atterrata sunella serata di ieri ora italiana ha inviato una seconda foto (la prima, inviata quattro minuti e mezzo dopo l’atterraggio, mostrava la polvere dell’atterraggio ancora presente sull’obiettivo): nell’immagine in alto è possibile notare uno scorcio del pianeta rosso visto dal braccio meccanico della sonda.In soli 7 minuti (i ben noti “minuti di terrore“) la sonda(Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) della NASA è discesa sul suolo dicon l’ausilio di paracadute e retrorazzi. Lo spettacolo è entrato nel vivo intorno alle 20:40 ora italiana, quando è avvenuta la separazione della sonda dalla piattaforma che l’ha portata fino a. Alle 20:41ha cambiato orientamento in modo da posizionarsi correttamente per l’ingresso in ...