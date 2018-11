Amici 18 - prime liti tra i ragazzi e primi provvedimenti disciplinari : Amici 18 è iniziato e con il programma sono iniziate anche le prime liti. Alessandro Casillo con altri allievi della scuola sono stati protagonisti di un litigio e Alessandra Celentano ha punito ...

Amici 18 - seconda puntata di sabato 24 novembre 2018 in diretta : nuovi banchi assegnati e prime eliminazioni. Ospiti Annalisa e Mr. Rain : Amici 18 Amici 18 continua con il secondo speciale su Canale 5, registrato ieri. E qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione. Amici 18: anticipazioni seconda puntata Dalle 14.10, su Canale 5, Maria De Filippi conduce la seconda puntata del sabato di Amici 18. Dopo i primi tre banchi assegnati alle ...

Le prove di Amici 18 per il pomeridiano di sabato 24 novembre tra condivisione e prime tensioni : In vista del secondo pomeridiano di Amici di Maria De Filippi di domani 24 novembre, i tre titolari (Tish, Giordana Angi e Miguel Chavez) e tutti i candidati al banco preparano le coreografie e i brani per esibirsi durante la prossima puntata e cercare di conquistare un posto all’interno della scuola. Le prime tensioni iniziano a farsi sentire, però, e oltre ai momenti di divertimento e condivisione iniziano le prime discussioni. La ballerina ...

Le prime assegnazioni di Amici 18 e le prove con i professori per le esibizioni di sabato 24 novembre : La scuola di Amici di Maria De Filippi ha finalmente riaperto ufficialmente le porte, e sabato 17 novembre abbiamo assistito alla prima puntata del pomeridiano. Dopo le esibizioni di gruppo sono rimasti in 19, ma i posti nella scuola di Amici sono solamente 12. La formazione della classe avverrà con il tempo, ma nella prima puntata di sabato sono state assegnate le prime tre maglie tra canto e ballo. Maglia nera per Tish e Giordana Angi ( ...