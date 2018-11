Amici 18, anticipazioni 1 dicembre: prime assegnazioni a cantanti e ballerini

ilnotiziangolo

: #Amici18, anticipazioni 1 dicembre: prime assegnazioni a cantanti e ballerini - morganbarraco : #Amici18, anticipazioni 1 dicembre: prime assegnazioni a cantanti e ballerini - musicaworldIT : Amici 18 diretta puntata 27 novembre 2018: anticipazioni - soundsblogit : Amici 18 diretta puntata 27 novembre 2018: anticipazioni -

(Di martedì 27 novembre 2018) Il sabato pomeriggio si avvicina a grandi passi e così anche la nuova puntata di18, la terza di questa edizione. L’appuntamento è come sempre alle 14.10 circa su Canale 5 con una nuova coreografia per i professionisti del talent show ma, soprattutto, con nuove esibizioni da parte di coloro che hanno ottenuto il banco.LEDI SABATO 1titolari non possono rifiutare lee, quindi, sabato 1, ascolteremo Mameli in “Tu non mi basti mai” di Lucio Dalla, Giordana Angi canterà “Don’t Cry For me Argentina” di Madonna mentre Tish “Dusk till down” di Zayn. Ai tre si aggiungeranno i dueche fino a questo momento hanno ottenuto il banco nella scuola ovvero Miguel, su cui Timor Steffens continua ad avere dubbi, e Arianna che in questi giorni ha incontrato e ha lavorato con Veronica Peparini.LEGGI ANCHE18, ...