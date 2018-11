Ambiente | tappi di rifiuti nel Sarno | paura per le esondazioni

meteoweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) “Tutti conoscono la limpidezza delle acque del Rio Palazzo e della foce delma pochi chilometri dopo c’e’ l’altra faccia della medaglia, quella mostruosa fatta die montagne di plastica”, dice a San Marzano sulAniello Robustelli, poliziotto in pensione con la passione per la natura, risalendo il corso del fiume campano, tristemente famoso per essere tra i piu’ inquinati d’Europa.“Questa potrebbe sembrare una discarica – dice puntando il dito contro un cumulo dial centro del corso d’acqua – c’e’ di tutto: plastica, sterpaglie, polistirolo. Ma e’ soprattutto un pericolo per le centinaia di persone che abitano in zona, perche’ con il fiume ostruito per centinaia di metri si rischia un’esondazione”. Nell’area di San Marzano sulsi sono formati ...