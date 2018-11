Ambiente | lago di Braies | più mezzi pubblici nel piano mobilità

Maltempo : Leg Ambiente - l'Adige che scarica al lago non è la soluzione (2) : (AdnKronos) - E Legambiente Verona denuncia: "Ai disastri sono seguiti solamente condoni e semplificazioni burocratiche, insignificanti sanzioni e tanti altri permessi a costruire, ovunque ci fosse domanda. E la speculazione edilizia la domanda sa bene come crearla". "È indiscutibile, inoltre, che p

Maltempo : Leg Ambiente - l'Adige che scarica al lago non è la soluzione : Verona, 5 nov. (AdnKronos) - "Da oltre 15 anni non veniva attivato il canale scolmatore che scarica le acque dell’Adige nel lago di Garda. Eppure eventi meteorici violenti negli ultimi anni si sono ripetuti sempre più frequentemente e forse anche più intensi, ed è probabile che altri ne arriveranno.

Maltempo - LegAmbiente : l’Adige che scarica al lago non è la soluzione : “Da oltre 15 anni non veniva attivato il canale scolmatore che scarica le acque dell’Adige nel lago di Garda. Eppure eventi meteorici violenti negli ultimi anni si sono ripetuti sempre più frequentemente e forse anche più intensi, ed è probabile che altri ne arriveranno. Questa volta si è deciso, per evitare un’ulteriore possibile problema visto quanto si stava succedendo in tutto il Veneto e non solo, di aprire e usare il lago come bacino ...