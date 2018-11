Ambiente | isole minori e dissalatori | opportunità e rischi

meteoweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) Da una parte il diritto all’acqua, dall’altra la tutela dell’ecosistema marino. In mezzo, carenze normative e del necessario controllo a monte. La questione deiè complessa e chiama in causa anche la ricerca, per fare chiarezza almeno sul fronte dell’impatto ambientale.Tema al centro convegno ”Blue economy: una sfida globale.. Il diritto ad acque potabili di qualità nel rispetto degli ecosistemi marini”, promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, con il supporto di Unesco World Water Assessment Programme (WWAP), in collaborazione con Marnavi.L’iniziativa, ufficialmente inserita nel Programma Nazionale per la Settimana Unesco per l’Educazione alla Sostenibilità 2018 del CNESA2030, si è svolta oggi nella Sala Isma del Senato della Repubblica. ...