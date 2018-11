Ambiente | Amici della Terra fanno il punto sull’efficienza energetica

meteoweb.eu

(Di martedì 27 novembre 2018) E’ in corso a Roma la X Conferenza Nazionale sull’efficienza, la ormai storica due giorni organizzata dagliper fare ilsullo stato delle politiche e per avanzare proposte sui nuovi obiettivi nazionali di efficienzaQuesta mattina nella prima sessione dei lavori si e’ parlato di mobilita’ e di combustibili alternativi. Riccardo De Lauretis per Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ha fatto un quadro chiaro dei consumi di energia e delle emissioni in Italia.“Abbiamo ascoltato buone pratiche di mobilita’ elettrica e a gas naturale” scrivono sul loro sito Facebook glie citano “gli investimenti nell’infrastruttura di ricarica di Enel X, i biocarburanti da scarti dell’industria agroalimentare come gli oli fritti di ...