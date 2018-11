Amazon - ecco come il colosso dell’e-commerce sta diventando un gigante della pubblicità : Le attività nella pubblicità del gruppo sono protagoniste di aggressive assunzioni, che potrebbero saccheggiare talento alle agenzie di Madison Avenue anche grazie allo sbarco a New York. E hanno lanciato incalzanti campagne per catturare direttamente gli inserzionisti e le loro agenzie. Il risultato? Le entrate da “ads” quest’anno sono in rotta per un raddoppio, a 5,83 miliardi di dollari, rispetto ai dodici mesi ...

Offerte Amazon Cyber Monday : ecco gli sconti su smartphone - portatili - SSD - videogiochi : ... 6 Pulsanti Programmabili, Nero 44.99 € Compra ora Garmin Vivoactive 3 Music Smartwatch GPS con Profili Sport, Sensore Cardio, Musica Integrata e Pagamento Contactless, Nero + Skullcandy Method Sport ...

Amazon : ”Il Black Friday NON è finito!” Ecco le Offerte di Domenica 25 : Avete spesso sentito parlare di Black Friday ma vi siete sempre chiesti “cos’è e come funziona l’Amazon Black Friday“? Il “Venerdì Nero” è ormai conosciuto come il Venerdì più folle dell’anno nel quale a tutti è leggi di più...

Amazon : ”Il Black Friday NON è finito!” Ecco le Offerte di Sabato 28 : Avete spesso sentito parlare di Black Friday ma vi siete sempre chiesti “cos’è e come funziona l’Amazon Black Friday“? Il “Venerdì Nero” è ormai conosciuto come il Venerdì più folle dell’anno nel quale a tutti è leggi di più...

Che Black Friday - questo di Amazon : ecco le migliori offerte su smartphone e accessori : Il Black Friday di Amazon è arrivato con un sacco di sconti e promozioni: ecco le migliori offerte di Amazon per il Black Friday di oggi 23 novembre 2018! L'articolo Che Black Friday, questo di Amazon: ecco le migliori offerte su smartphone e accessori proviene da TuttoAndroid.

Amazon Black Friday 2018 : ecco come non perdersi nessuna offerta : In giorni di offerte di Amazon sono finalmente arrivati, il Black Friday 2018 è alle porte e noi lo seguiremo per voi segnalandovi tutte le migliori offerte all’interno di ogni giornata, poiché escono nuove offerte leggi di più...

Quanti sconti su Amazon in occasione del Singles’ Day : ecco qualche esempio : Amazon risponde agli sconti di Unieuro e Mediaworld con un mucchio di offerte interessanti bandite in occasione del Singles' Day. Fra smartphone e smartwatch ecco 9 proposte che abbiamo selezionato: da Huawei P20 Pro a Samsung Galaxy Note 9 passando per dispositivi più economici come Honor View 10 Lite o Huawei P20 Lite. L'articolo Quanti sconti su Amazon in occasione del Singles’ Day: ecco qualche esempio proviene da TuttoAndroid.

Ecco 6 prodotti a cui conviene dare un occhio prima di spendere il buono Amazon da 10 euro : Non potevamo esimerci dal passare ai raggi X il catalogo di Amazon in cerca di qualcosa dall'animo tech che valesse la pena acquistare L'articolo Ecco 6 prodotti a cui conviene dare un occhio prima di spendere il buono Amazon da 10 euro proviene da TuttoAndroid.

Ecco 6 prodotti a cui conviene dare un’occhiata prima di spendere il buono Amazon da 10 euro : Non potevamo esimerci dal passare ai raggi X il catalogo di Amazon in cerca di qualcosa dall'animo tech che valesse la pena acquistare L'articolo Ecco 6 prodotti a cui conviene dare un’occhiata prima di spendere il buono Amazon da 10 euro proviene da TuttoAndroid.

Amazon Black Friday 2018 : ecco i dettagli e le date da ricordare : Fattura miliardi di dollari l’anno e, ormai da qualche mese, ha superato la capitalizzazione di mercato di 1000 miliardi di dollari, risultato fino ad oggi raggiunto solo da Apple. Stiamo parlando di Amazon, ogni giorno meta di milioni di utenti per gli acquisti online, grazie ad un catalogo vastissimo, spedizioni rapide e prezzi molto spesso decisamente competitivi. Ogni anno, in effetti, Amazon organizza anche in Italia principalmente ...

Amazon Black Friday 2018 : ecco i dettagli e le date da ricordare : Fattura miliardi di dollari l’anno e, ormai da qualche mese, ha superato la capitalizzazione di mercato di 1000 miliardi di dollari, risultato fino ad oggi raggiunto solo da Apple. Stiamo parlando di Amazon, ogni giorno meta di milioni di utenti per gli acquisti online, grazie ad un catalogo vastissimo, spedizioni rapide e prezzi molto spesso decisamente competitivi. Ogni anno, in effetti, Amazon organizza anche in Italia principalmente ...

Amazon Alexa Italiano : Ecco I Comandi E Cosa Può Fare : Cosa si può Fare con Amazon Alexa? Quali Comandi supporta Amazon Alexa? Cosa si può dire ad Amazon Alexa? Ecco tutte le frasi da dire ad Amazon Alexa Amazon Alexa Italiano: frasi da dire all’assistente vocale Come abbiamo visto in un nostro precedente articolo, finalmente Amazon Alexa parla Italiano. Da oggi, dunque, possiamo interagire con l’assistente vocale Amazon Alexa in […]

Amazon Alexa Italiano : Ecco I Comandi E Cosa Può Fare : Cosa si può Fare con Amazon Alexa? Quali Comandi supporta Amazon Alexa? Cosa si può dire ad Amazon Alexa? Ecco tutte le frasi da dire ad Amazon Alexa Amazon Alexa Italiano: frasi da dire all’assistente vocale Come abbiamo visto in un nostro precedente articolo, finalmente Amazon Alexa parla Italiano. Da oggi, dunque, possiamo interagire con l’assistente vocale Amazon Alexa in […]

Amazon - Google e Facebook. Ecco l'accordo-flop sulla digital tax europea : LA WEB TAX DI BRUXELLES La Commissione europea ha presentato a marzo una proposta di web tax che prevede un prelievo del 3% sul fatturato dei gruppi dell'economia digitale con vendite Ue superiori a ...