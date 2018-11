Altri tre operai hanno lavorato in nero nell' azienda di papà Di Maio La

'Altri tre operai in nero' : Scontro su papà Di Maio : A parole la premessa è condivisa da tutti: le colpe dei padri non ricadono sui figli. Ma il caso della sospetta assunzione in nero di un operaio nell'impresa di papà Di Maio scatena le opposizioni, in ...

Di Maio alle Iene : mio padre ha sbagliato. E spuntano Altri tre lavoratori in nero : Lo scandalo che vede coinvolto il padre di Luigi Di Maio, l’imprenditore Antonio, non è ancora finito e si sta per arricchire di nuovi dettagli. Ieri una troupe delle Iene si è presentata al ministero del Lavoro, al cospetto del vicepremier, e l’esito della conversazione è stato non meno doloroso, per Luigi Di Maio, della prima intervista, andata i...

Bob - Baumgartner e Altri tre azzurri al lavoro ad Altenberg con il tecnico tedesco Manuel Machata : Baumgartner, Fontana e Verginer ad Altenberg con Machata: si aggrega anche Mulassano Si trasferisce ad Altenberg parte della nazionale di bob. Da martedì 27 novembre alcuni dei ragazzi che hanno lavorato a Königsee con il tecnico tedesco Manuel Machata restano in Germania spostandosi di circa 440 chilometri: si tratta di Patrick Baumgartner, Simone Fontana ed Alex Verginer. A loro si aggregherà anche il veterano Giovanni Mulassano. Il ...

Serie A2 Credem Banca : il Club Italia CRAI supera Cantù e conquista Altri tre punti : CRONACA - Per quanto riguarda le scelte iniziali, non ci sono stati stravolgimenti rispetto al sestetto visto a Cisano e con Gamba ancora alle prese con il fastidio alla mano sinistra, il team ...

Da Modric a Ibra - la Serie A potrebbe arricchirsi di Altri campioni : Ricordiamo che Luka Modric è stato anche vice campione del mondo con la 'sua' Croazia , oltre ad aver vinto 3 Champions League con i Blancos . Intanto, rimanendo in tema mercato, Ibra ha detto si al ...

Varese - Altri tre arresti per il 15enne torturato : a ragazzi di 14 e 15 anni contestato il reato di tortura : La procura ha individuato i responsabili dell'aggressione del 9 novembre. La vittima legata a una sedia, denudata, picchiata con un bastone. Gli hanno versato addosso acqua gelata e sapone negli occhi e lo hanno minacciato di morte

Rapita in Kenya - tre Altri arresti : 10.20 altri tre sospettati sono stati arrestati dalla polizia kenyota nelle indagini sul rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Ne ha dato notizia il capo della polizia, secondo quanto riferisce un tweet di 'Ntv Kenya'. "Ci hanno fornito informazioni molto importanti, siamo ottimisti", ha aggiunto il dirigente. CVn Con gli arresti di oggi sale a 17 il numero delle persone fermate e interrogate dalla polizia.

Roma - nel solo VII municipio accertati Altri trenta abusi edilizi dei Casamonica. Ma sono finiti i fondi per gli abbattimenti : Un “duro colpo” o una “goccia nel mare”? Questione di prospettive. Perché se la definizione di “giornata storica”, coniata da Virginia Raggi per il blitz alle villette della famiglia Casamonica al Quadraro, ha ragione di essere in relazione agli oltre 2 decenni di ordinanze di demolizione mai andate a segno, si può dire che l’impero del clan sinti capitolino è stato solo intaccato. A tutt’oggi, infatti, ci sono circa 30 abusi edilizi accertati a ...

Super Offerte Wind tre promo per sfidare Iliad e Altri operatori : Wind rimodula le tariffe promo Smart Special 5, Smart Special 50 e Smart Online Edition per chi proviene da Iliad e da TIM e Vodafone e operatori virtuali.

Getta acido addosso alla fidanzata e la accoltella : “Mandava sms ad Altri mentre le parlavo” : L'aggressione sabato scorso a Civitanova Marche. L'uomo è un bracciante agricolo di 32 anni residente a Grosseto. Ha raccontato di aver lasciato moglie e figli in Macedonia per la ballerina, di averle dato molti soldi negli anni: avrebbe voluto che lasciasse il lavoro e lo seguisse in Toscana, perché non sopportava di vederla vicino ad altri uomini.Continua a leggere

Uccise tre familiari e ne avvelenò Altri 5 : assolto il "killer del tallio" : Si è chiuso così il processo a carico di Mattia Del Zotto. Determinante una perizia psichiatrica: il 28enne sarebbe affetto...

Calciopoli toscana - a Prato chiesto il processo per l'ex arbitro Trefoloni e Altri 18 : Nella maxi inchiesta tre filoni: le combine di gare dell'eccellenza, la tratta di baby calciatori e i lavori allo stadio

Disastro treni - il battesimo della pendolare che sviene in carrozza e viene aiutata dagli Altri : Troppa calca sul treno per respirare: così una ragazza, giovanissima, ha avuto il su battesimo da pendolare. Lo racconta una viaggiatrice che ha anche lanciato l'hashtag #lemiestazioni. La maggior ...