Allerta Meteo | forte maltempo al Sud | nuovo avviso della protezione civile per piogge

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla fino a domani : Ancora Allerta Meteo in Sardegna. La protezione civile ha previsto l’estensione del livello di ordinaria criticità (gialla) per rischio idraulico dalle 21 di oggi alle 12 di domani nei bacini Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Logudoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla fino a domani sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - forte maltempo al Centro/Sud : fine Novembre dal sapore d’Inverno - arriva il freddo e anche la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Sud : ancora nubifragi in Calabria - rischio alluvioni lampo nelle prossime 48 ore [MAPPE] : 1/6 ...

Allerta Meteo Calabria : domani martedì 27 Novembre scuole chiuse a Lamezia Terme : Le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido comunali di Lamezia Terme resteranno chiusi nella giornata di domani. Un’ordinanza in tal senso e’ stata emessa dal presidente della Commissione prefettizia che gestisce il Comune, Francesco Alecci, in considerazione dell’Allerta Meteo “arancione” diramata dalla Protezione civile della Regione Calabria. In base all’Allerta si prevedono “precipitazioni da ...

Allerta Meteo Molise : criticità gialla per le prossime ore : Diramato dal servizio di Protezione Civile del Molise un bollettino Meteo con una fase di Allerta Meteo di livello giallo per criticita’ idrogeologica. “Dalla mattina del 26 novembre e per le prossime 12 – 18 ore si prevedono Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle aree occidentali con quantitativi cumulati deboli, deboli o non rilevanti sul settore costiero. Venti forti dai ...

Meteo - Allerta arancione domani su Calabria e Basilicata : ROMA - domani allerta arancione su Basilicata e Calabria. Da stasera torna la pioggia intensa sul Centro-Sud, con fenomeni anche a carattere temporalesco e un rinforzo dei venti dai quadranti ...

Campania - è ancora Allerta Meteo : da stasera criticità gialla per 24 ore : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole a partire dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora ...

Allerta Meteo Sicilia : burrasche e mareggiate - chiusi i giardini comunali di Palermo : La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso, valido fino alle 24 di domani, che prevede per tutta la Sicilia l’Allerta gialla, con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte, con mareggiate lungo le coste ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il Sud : “venti di burrasca - piogge e temporali” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia area depressionaria interesserà da questa sera l’Italia, apportando precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, raggiungendo intensità di burrasca su Sicilia, Sardegna e, localmente, lungo i settori centro-meridionali tirrenici, con mari molto agitati. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità “gialla” per rischio idrogeologico localizzato e idraulico : La protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’Allerta Meteo valida dalle 15 di oggi sino alle 21 di domani. E’ previsto un livello di ordinaria criticità (gialla) per rischio idrogeologico localizzato e idraulico nei bacini Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità “gialla” per rischio idrogeologico localizzato e idraulico ...

Allerta Meteo in Veneto : prolungato fino a domani lo stato di attenzione : In riferimento alle condizioni di fragilità idrogeologica ancora presenti in alcune parti del territorio, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha prolungato fino alle ore 14.00 di domani, martedì 27 novembre, lo stato di attenzione per Criticità Geologica nei bacini idrografici Alto Piave (Belluno) e Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), dichiarato alle 14.00 di ieri. Rimangono sotto particolare ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità “gialla” per lo stato del mare : “Per la giornata di martedì 27 novembre si prevedono condizioni di variabilità con precipitazioni irregolari. Nel corso del pomeriggio/sera intensificazione della ventilazione da nord-est su mare e lungo la costa, con mare mosso sotto costa (altezza dell’onda stimata intorno ai 2 metri) e molto mosso o agitato al largo (con altezza dell’onda stimata intorno ai 2,5 metri sul settore centro-meridionale)“: la protezione ...

Allerta Meteo - maltempo estremo al Centro/Sud : arriva il freddo - allarme per venti impetuosi - tornado e temporali [MAPPE] : 1/25 ...

Allerta Meteo - maltempo estremo al Centro/Sud : arriva il freddo - allarme per venti impetuosi - tornado e temporali [MAPPE] : 1/25 ...