Allan: «Vogliamo rifarci subito dopo Napoli-Chievo»

(Di martedì 27 novembre 2018) In conferenza stampain conferenza stampa alla vigilia di-Stella Rossa: «Siamo un po’ rammaricati per il pareggio contro il. Speriamo ci serva di lezione per domani, dobbiamo essere più intensi e cattivi per portare i tre punti a casa contro una squadra che difende molto bene».Italia o Brasile?: «Ho sempre avuto nella testa l’idea di giocare nel mio club, non ho parlato con nessuno e ho sempre dato tutto. È arrivata la chiamata del Brasile e io sono stato molto contento».leader carismatico del: «Sono cresciuto molto insieme alla squadra. Nel nostro gruppo abbiamo tanti leader, questa è la nostra forza. Ci aiutiamo molto a vicenda, grazie a questa unità di intenti possiamo fare grandi risultati».La partita di: «Spero di aiutare i miei compagni,regalare la vittoria ad un San Paolo che sarà molto pieno».La corsa alla ...