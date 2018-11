Alessandro Di Battista show: “Boschi e Renzi hanno la faccia come il cul*”

blogitalia.news

: Domanda:accettereste un'amicizia con nome e cognome di un grande guerriero del M5S..cioè..Alessandro Di battista? - legnano58 : Domanda:accettereste un'amicizia con nome e cognome di un grande guerriero del M5S..cioè..Alessandro Di battista? - 64stefano64 : I liked a @YouTube video - concettalombar8 : Alessandro Di Battista difende Di Maio: 'Renzi e la Boschi hanno la facc... -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Diun fiume in piena, tramite una diretta Facebook parla di Boschi ea difeza di Luigi Di Maio “e Boschilail culo per quello che sono riusciti a dire(CLICCA PER LEGGERLO)”. L’ex deputato grillino,Di, in un video su Facebook, attacca i due esponenti del Pd sulla vicenda del padre di Luigi Di Maio sollevata dalle Iene. “Uno che faceva la scena e, che diceva ‘chiedi scusa’ a Di Maio. L’altra sembrava una delle gemelline di Shining, con quella voce, che diceva ‘non le auguro di passare io’, ma io non auguro di passare quello chepassato i cittadini con le vostre scelte. Il punto non sono i padri, chi se ne frega, il punto sono i figli”.“A me – continua Di– del padre della Boschi o dinon me ne frega, io la mozione di ...