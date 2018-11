Ahmad Joudeh | «Danzo per la Siria | danzo per la vita»

Ahmad Joudeh : “Ballare è una preghiera. La Siria è dentro di me - essere apolide mi rende libero” : Non bisogna mai perdere la speranza e mai tradire i propri sogni. Uno come Ahmad Joudeh lo ha dimostrato e continua a farlo. Nato nel 1990 da padre palestinese e da madre Siriana, cresciuto nel campo profughi di Yarmouk, a Damasco, in Siria, sin da piccolissimo aveva un sogno: diventare un ballerino e potersi esibire sui palcoscenici più importanti del mondo, anche se dello stesso non ne sapeva ancora nulla. Iniziò a frequentare ...