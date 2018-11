Aggredisce il capotreno e lo spinge a terra | non voleva pagare la maggiorazione del

Pesaro - congolese minaccia la capotreno e Aggredisce 3 agenti : Ennesima aggressione su un treno, ancora una volta come reazione alla richiesta di esibizione del biglietto, avvenuta lungo la tratta Ancona-Bologna all"altezza di Pesaro.Sono all"incirca le 6:00 del mattino quando la capotreno del regionale, una ragazza che non ha ancora compiuto 25 anni, domanda il biglietto ai passeggeri presenti sul convoglio. Tutto bene fino a che non si trova dinanzi un 30enne, originario del Congo ma in possesso della ...