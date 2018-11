Addio a Bertolucci | Benigni | Se ne va un amico fraterno | l' ultimo imperatore del

Addio a Bertolucci - l'ultimo imperatore del cinema italiano : Ci sono moltissime valide ragioni per celebrare e, ora, piangere Bernardo Bertolucci , che si è spento ieri mattina nella sua casa romana di via della Lungara all'età di 77 anni. Moltissime ragioni che ...

Bertolucci e il rapporto speciale con la Sandrelli : 'Addio mio ultimo imperatore' : Per Bernardo Bertolucci era un po' una bambina da proteggere, mentre per Stefania Sandrelli 'l'ultimo imperatore', ma altrettanto da proteggere. Non si può dire che tra i due non ci fosse un rapporto ...