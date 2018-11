Accise Benzina | il Pd presenta emendamento per il taglio | la maggioranza lo boccia

Benzina - "Lega boccia riduzione delle Accise" : Nel contratto - al punto n°26 dal titolo 'Tagli dei costi della politica, dei costi delle istituzioni e delle pensioni d'oro' - è presente inoltre l'intenzione di "razionalizzare l'utilizzo delle ...

Manovra - il Pd propone il taglio delle Accise sulla benzina : ma Lega e M5s lo bocciano : La maggioranza Lega-M5s boccia la proposta del Pd di tagliare le accise sulla benzina, ricavando le risorse dal taglio delle auto blu. Due cavalli di battaglia di Lega e M5s che però i due partiti, in Parlamento, hanno preferito bocciare. Il Pd attacca: "Altra promessa non mantenuta sulla pelle degli italiani che sono stati ingannati".Continua a leggere

Caos e disordini in Francia - governo non molla : 'Le Accise sulla benzina aumenteranno' : Il governo di Parigi ha rivendicato con forza la scelta di aumentare le accise sulla benzina, nonostante la protesta di ben 240mila persone. La protesta ha prodotto problemi non indifferenti: i manifestanti infatti si sono riversati su moltissime strade, dalle tangenziali - con conseguenti ingorghi di traffico - alle provinciali, fino alle stradine di campagna. Purtroppo si sono verificati alcuni incidenti e sono stati segnalati 409 feriti, di ...

Manovra - salta il taglio delle Accise sulla benzina e l’aumento IVA è bloccato solo per il 2019 : Per Salvini il taglio delle accise sulla benzina sarebbe dovuto essere il primo provvedimento da approvare in Consiglio dei...

Benzina - salta il taglio delle Accise e l’aumento IVA è bloccato solo per il 2019 : Per Salvini il taglio delle accise sarebbe dovuto essere il primo provvedimento da approvare in Consiglio dei ministri ma...

Salta il taglio delle Accise sulla benzina promesso da Salvini - lui si giustifica : “Non governo da solo” : Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini non ci sarà nella prossima legge di Bilancio. Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio si giustifica: "Non riesco a fare tutto e subito. Se governassi da solo potrei fare tante cose velocemente. Non governo da solo. Nel 2019 interverremo sulle accise più vecchie".-- Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini e dalla Lega non ci sarà nella prossima ...

Il taglio delle Accise sulla benzina promesso da Salvini è scomparso : nessuna traccia nella manovra : Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini e dalla Lega non ci sarà, almeno per quest'anno, stando a quanto riportato dalla bozza della legge di bilancio. Sterilizzati gli aumenti delle accise sui carburanti per il 2019, non si fa invece riferimento al taglio promesso prima da Salvini e poi dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci.Continua a leggere

Virale foto di Salvini sul taglio delle Accise per la benzina : bufala o speranza il 12 ottobre? : Ritorna prepotente in queste ore un post sul taglio delle accise per la benzina, con un provvedimento destinato ad entrare in vigore il prossimo 31 novembre analizzato immediatamente dai colleghi di bufale.net. Di tanto in tanto prendono piede queste fake news sui social, con cui si alimenta non solo la cattiva informazione su un tema delicato, ma anche le false speranze da parte di coloro che da tempo sperano di poter andare incontro a ...

Che fine ha fatto il taglio delle Accise sulla benzina promesso da Salvini : Il taglio delle accise sulla benzina rischia di allontanarsi ulteriormente. Nella nota di aggiornamento al Def si fa riferimento alle accise solo in poche occasioni, prospettando il disinnesco dell'aumento per il 2019 (non c'è la stessa garanzia per 2020 e 2021) e la possibilità di una riduzione delle accise ma senza informazioni specifiche su modalità e tempistiche.Continua a leggere

Prezzo benzina - possibile un taglio delle Accise in manovra : un risparmio da 300 milioni : Il governo sta studiando un provvedimento per abbassare il Prezzo della benzina attraverso un taglio delle accise da inserire in manovra. Buone notizie in arrivo, quindi, per gli automobilisti che potrebbero vedere messa in atto, almeno in parte, una promessa fatta in campagna elettorale dalla Lega di Salvini che si riproponeva di eliminare gran parte delle accise che gravano su benzina e gasolio. L’importo della misura dovrebbe essere ...

Manovra - ipotesi taglio Accise benzina : 19.16 Un taglio delle accise da circa 250-300milioni, per dare un primo segnale sui prezzi dei carburanti. E' una delle misure del 'pacchetto fiscale' proposto dalla Lega per la prossima Manovra. Secondo fonti al lavoro sul dossier, le risorse sarebbero reperite grazie all'extragettito dell'Iva sui carburanti, ottenuto nel corso dell'anno. Intanto il sottosegretario al Mef, Bitonci, afferma che il governo sta lavorando alla "pace fiscale" e ...

Manovra - governo studia taglio Accise benzina : L'esecutivo giallo-verde sta studiando un taglio delle accise sui carburanti per circa 250-300 milioni. Si tratterrebbe di una delle misure del "pacchetto fiscale" proposto dalla Lega per la prossima ...

Benzina - si studia taglio Accise per 250-300 milioni nella manovra : Un primo segnale sui prezzi dei carburanti, con un taglio delle accise da circa 250-300 milioni. È una delle misure del pacchetto fiscale proposto dalla Lega per la prossima manovra. Secondo fonti al ...

