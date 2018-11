A 57 anni è morto Stephen Hillenburg creatore di Spongebob

Sniffa deodorante spray : morto ragazzo di 19 anni : Morire a 19 anni per aver inalato ripetutamente del deodorante spray. È l'assurda morte di un ragazzo olandese, che si somma ai tanti, troppi analoghi decessi negli Stati Uniti, dove si stima che ogni anno ci siamo circa 125 vittime tra chi, per sballarsi, Sniffa colle, vernici e lacche.La vittima, da quanto si apprende - secondo quanto riportato in Italia da Leggo - è un giovane in riabilitazione per la sua dipendenza da cannabis e ketamina. ...