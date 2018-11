90enne uccide la moglie e poi si suicida

Asti - teme il pignoramento : 90enne spara e uccide il tecnico del tribunale : Tragedia a Asti . Un uomo di 91 anni di Portacomaro d'Asti ha sparato due colpi d'arma da fuoco e ucciso il perito tecnico che si era recato a casa dell'anziano signore per una procedura di ...

Teme pignoramento della casa - 90enne spara e uccide tecnico : Follia a Portacomaro (Asti) dove il 90enne Dario Cellino, ex titolare di un mobilificio, ha sparato e ucciso un geometra 44enne che era andato a fare una perizia preliminare relativa a una procedura di pignoramento per conto del tribunale. Alla vista dell'ufficiale giudiziario nella sua proprietà, l'anziano ha tirato fuori la pistola e gli ha sparato al petto. Poi si è barricato in casa, minacciando chiunque provasse ad avvicinarsi. Secondo La ...

Uccide 90enne che stava derubando : dramma nel Biellese : Il pensionato era stato trovato morto in casa una settimana fa: adesso è stato arrestato l'omicida. Lo avrebbe colpito con un piede di porco. Uccide 90enne che stava derubando: il ladro prende a sprangate la vittima, che viene trovata in casa priva di vita. Arrestato l’omicida: abita nella casa di fronte.--Era entrato nella casa del vicino di casa per derubarlo. Ma il padrone di casa l’ha scoperto e riconosciuto: e lui l’ha colpito in testa con ...