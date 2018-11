57enne di Fiuggi costringe la convivente a mangiare dalla ciotola del cane | denunciato

huffingtonpost

(Di martedì 27 novembre 2018) Un uomo di 57 anni, residente a(Frosinone), è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della suaun cinquantasettenne.L'uomo, stando all'esito delle indagini, sottoponeva la compagna a un regime di vessazioni fisiche e psicologiche. In alcune occasioni l'aveva costretta a cucinare i rifiuti prelevati dall'uomo nei cassonetti dei supermercati e, come riferitodonna, una 54enne, anelladelI poliziotti del locale commissariato, dopo le indagini partite da una denuncia della vittima, hanno ricostruito un quadro di soprusi accusando l'uomo di maltrattamenti. Ora lui è stato allontanatocasa familiare su disposizione dell'autorità giudiziaria di Frosinone.