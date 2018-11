5 ragioni per cui il valore di Bitcoin sta crollando

Paternità - otto ragioni per cui non ne resta più nulla : Che cosa resta della Paternità? nulla, o quasi. Non perché non ve ne sia più la presenza, peraltro anche forte come in questi anni, ma perché si vuole che non vi sia proprio più. 1. Partiamo da una riflessione banale: nell’ultimo decennio, almeno, i mass media propongono il modello della donna forte, aggressive, dominatrice, vincente. Sullo sfondo compare specularmente un modello di uomo, dominato, debole, efebico. Il messaggio implicito che si ...

Diesel - la sua fine è inevitabile. Ma non per le ragioni che ci raccontano : È dal tempo del Dieselgate, nel 2015, che è cominciata la caccia al Diesel con lo scopo di salvaguardare la salute dei cittadini. Però, se è vero che il Diesel inquina (e anche parecchio) sembra un po’ strana tanta solerzia da parte dei nostri governi, considerando che vi sono molte altre cose che inquinano. In effetti, ci sono ben altri motivi che spingono verso l’eliminazione del Diesel per i veicoli privati e hanno a che vedere con il mercato ...

Quattro ragioni per le quali le azioni di Apple vanno giù : 2 - Apple: prezzi elevati ed economia debole Negli ultimi anni, Apple ha reagito al rallentamento delle vendite di smartphone aumentando i prezzi, una mossa che ha aiutato la società a registrare ...

Sciopero medici : Errani - giuste le ragioni della protesta - grave proseguire coi tagli : Prosegue, infatti, una politica dei tagli ad un settore, quello sanitario appunto, che così rischia il collasso". "Il finanziamento inadeguato prosegue Errani non copre il fabbisogno per garantire i ...

SPY FINANZA/ Le 4 ragioni per cui lo spread è sceso dopo la bocciatura dell'Ue - IlSussidiario.net : La Commissione europea ha bocciato la manovra italiana e lo spread è sceso. Una stranezza, come quella del silenzio tedesco sulla vicenda

Cinque buone ragioni per soggiornare a The Gritti Palace di Venezia - : La quinta ragione è cronaca di questi giorni: percorrendo un corridoio al piano terra dell'hotel, o fermando l'ascensore al primo piano se si arriva direttamente dalla camera , anche in accappatoio, ...

Bitcoin in caduta libera perde il 30% in una settimana : le tre ragioni del crollo : Il Bitcoin non si smentisce mai. Dopo un lungo periodo di innaturale stabilità, la criptovaluta più famosa ha innestato la retromarcia sull’ottovolante crollando di quasi il 30% in una...

Lo spread vola - toccati i 335 punti base Perché il Btp Italia non decolla? 3 ragioni : È il livello più alto dallo scorso 19 ottobre. Il rendimento del decennale del Tesoro sale al 3,70%. A Milano crolla Banco Bpm

Cattedrale vegetale - superperizia per capire le ragioni del crollo : Lodi, 19 novembre 2018 - La super perizia è in corso. I tecnici incaricati dal Comune sono a lavoro per esaminare le cause del crollo del 21 ottobre di una ventina delle 108 colonne della Cattedrale ...

Bcc - emendamento Lega per eliminare l’obbligo di adesione ai gruppi unici. Fraccaro : “ragioniamo su varie ipotesi” : Stravolgere la riforma sulle banche popolari varata dal governo Renzi nel 2015 con l’eliminazione, de facto, dell’obbligo di adesione delle Bcc ai gruppi unici. Lo prevedono gli emendamenti al Dl fiscale della Lega, depositati in commissione Finanze del Senato, secondo cui le “banche hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale”. Tuttavia ...