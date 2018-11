20 nuovi annunci di lavoro

The Game Awards 2018 : quest'anno potremmo avere la più grande lineup in termini di annunci di nuovi titoli : quest'anno ai The Game Awards 2018 avremo la più grande lineup in termini di nuovi giochi, almeno così ha dichiarato il produttore Geoff Keighley sia in un tweet che in un'intervista a VentureBeat, riporta Gematsu.Keighley ha inoltre aggiunto che la maggior parte dei publisher principali condividerà informazioni su quello che stanno facendo in futuro, e che si tratterà di un grande evento per l'industria. "Sono davvero orgoglioso di mettere così ...

Fresh 'n Rebel annuncia i nuovi auricolari : ecco tutti i modelli - ce n'è per tutti i gusti : Le Band-i t sono realizzare con materiali leggeri, infatti sono state pensate per lo sport , garantendo anche un' autonomia di 10 ore. Lace 2 Le nuove Lace 2 sono cuffie in-ear dal design nuovo e ...

Samsung annuncia due nuovi sensori ISOCELL per smartphone da 32 e 48 megapixel : Samsung Electronics ha annunciato due nuovi sensori fotografici della serie ISOCELL, con pixel da 0,8 micron e risoluzione di 32 e 48 megapixel. L'articolo Samsung annuncia due nuovi sensori ISOCELL per smartphone da 32 e 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Anonymous Italia annuncia nuovi attacchi : (foto: Getty Images) “C’è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese, crudeltà e ingiustizia, intolleranza e oppressione […] Se cercate il colpevole non c’è che da guardarsi allo specchio“, è il videoannuncio con cui i collettivi LulzSec Ita e Antisec di Anonymous Italia, comunicano che da lunedì 29 ottobre renderanno pubblica una lista di dati prelevati da siti violati. Una lista ogni sera fino a venerdì 5 ...

ABenergie annuncia “Penso in Verde” : nuovi alberi per riqualificare le aree verdi d’Italia : ABenergie, produttore e fornitore di energia rinnovabile operante sul territorio nazionale, avvia oggi “Penso in Verde“, un progetto volto alla riqualificazione delle aree verdi italiane attraverso la piantumazione di nuovi alberi. L’iniziativa parte oggi da un’area del Parco Nord di Milano per estendersi nei prossimi mesi ad altre aree e parchi in tutta Italia. Con “Penso in Verde”, infatti, ogni 10 nuovi utenti che ...

GRANDE FRATELLO VIP 2018 / "Lunedì tre nuovi concorrenti nella Casa" : l'annuncio di Alfonso Signorini : GRANDE FRATELLO Vip 2018: la Marchesa d'Aragona è ancora infuriata con Elia Fongaro e lo ritiene una "persona opportunista". È frattura definitiva? Le Donaltella primi cenni di crisi...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 23:10:00 GMT)

Lenovo : annunciati due nuovi smartwatch - uno ibrido e uno per i bambini : Lenovo ha presentato da poco due nuovi smartwatch, ampliando la gamma di wearable dopo il lancio di qualche tempo fa di Lenovo Watch 9 e Watch X. I nuovi indossabili di Lenovo si chiamano Watch leggi di più...

Marco Mengoni – Da domani in radio due nuovi singoli : annunciate le prime date del MengoniLive2019 : Marco Mengoni da venerdì in tutte le radio e sulle piattaforme digitali con Voglio e Buona Vita. annunciate le prime date di #MengoniLive2019 LA RELEASE >> Da venerdì 19 ottobre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali arrivano VOGLIO e BUONA VITA. Per la prima volta Marco Mengoni sceglie ben due brani per anticipare il suo prossimo disco di inediti che uscirà il 30 novembre su etichetta Sony Music. L’ANTEPRIMA ...

Le pensioni che verranno : annunciati nuovi tagli agli assegni - cosa cambia : Il cantiere pensioni del governo resta aperto: nuove "finestre" in uscita - con rinvio dell'operatività della quota 100 - e...

Sony annuncia 7 nuovi titoli della collana PlayLink : Il prossimo 18 novembre saranno 7 i nuovi videogiochi PlayLink a esordire su PlayStation 4, come ha annunciato Sony oggi stesso.I 7 nuovi titoli sono Chimparty, Sapere è Potere: Decades, Just Deal With It!, Wordhunters, Melbits World e Ticket To Ride. Come riporta PSU, anche il noto gioco di carte Uno riceverà presto funzionalità PlayLink. Chimparty è un platform cooperativo di oltre 90 livelli, e Sapere è Potere Decades si concentra sulle ...

Intel annuncia i nuovi processori desktop di nona generazione : Come previsto, Intel ha annunciato alcune ore fa i nuovissimi chip di nona generazione realizzati appositamente per i computer desktop con miglioramenti complessivi fino al 15% rispetto ai predecessori. Il modello più potente è il Core i9 9-9900K che, considerando il costo e le prestazioni, è sicuramente un prodotto destinato ad una determinata fascia di mercato costituita da gamer e professionisti. E’ dotato di ben 8 core, 16 thread e 16 ...

Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9 - mentre spuntano indizi sull’architettura NPU : Samsung ha annunciato due nuovi colori per il Samsung Galaxy S9 Plus e per il Samsung Galaxy Note 9. Intanto arrivano nuovi indizi sull'architettura NPU. L'articolo Annunciati due nuovi colori per Samsung Galaxy S9 Plus e Note 9, mentre spuntano indizi sull’architettura NPU proviene da TuttoAndroid.

RHA ha annunciato i nuovi auricolari wireless TrueConnect : RHA TrueConnect è il nome dei nuovi auricolari wireless dotati di USB Type-C e di un'autonomia di 25 ore (complessive) annunciati oggi dal brand scozzese. L'articolo RHA ha annunciato i nuovi auricolari wireless TrueConnect proviene da TuttoAndroid.