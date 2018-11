Zanetti | «Marotta darà un grande contributo alla crescita dell’Inter»

Inter - Zanetti : “Chiunque vorrebbe Ibrahimovic - Marotta…” : Il vicepresidente dell’ Inter Javier Zanetti ha parlato a “Radio Anch’io Sport” su Radio Rai Uno, trattando diverse tematiche riguardanti i nerazzurri. Una di queste è quella dell’arrivo di Marotta: “Ancora non è ufficiale, ma penso che l’arrivo di un dirigente del genere verrà a rinforzare una squadra che sta già lavorando bene per la crescita del club. Conosce benissimo le dinamiche del calcio e ...

Inter - Zanetti : 'Marotta un grande rinforzo. Si occuperà della parte sportiva' : ... attesa in tutto il mondo, non si possa giocare per la violenza - sottolinea l'attuale vice-presidente dell'Inter ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport', su Rai RadioUno - È una figura che facciamo in ...