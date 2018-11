World Rugby Awards 2018 | l’Irlanda spadroneggia | al femminile premiata la francese Jessy

oasport

(Di lunedì 26 novembre 2018) Con l’ultimo fine settimana di novembre si è conclusa la finestra autunnale dei Test Match autunnali di: come di consueto sono stati assegnati ieri i premi della palla ovale per il. L’Irlanda, portando a casa il premio con il miglior giocatore, il miglior allenatore e la miglior squadra. Alla transalpinaTrémoulière. Per ila 7 premiati Perry Baker e Michaela Blyde.Di seguito l’elenco dei riconoscimenti:Men’s Player of the Year in association with Mastercard – Johnny Sexton (Irlanda)Women’s Player of the Year in association with Mastercard –Trémoulière (Francia)Team of the Year – IrlandaCoach of the Year – Joe Schmidt (Irlanda)Referee Award – Angus Gardner (Australia) IRPA Try of the Year – Brodie Retallick (Nuova ...