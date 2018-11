World of Tanks | Mercenaries diventa un RTS grazie alla modalità Commander

eurogamer

(Di martedì 27 novembre 2018) Oggi Wargaming ha annunciato la nuovaper il suoof, che trasforma il classicoofin un RTS.Come riporta PlayStation Lifestyle, nellail giocatore prende il controllo di una squadra di 9 carri, che dovrà gestire al meglio impartendo ordini tramite una visuale isometrica. Questasarà disponibile dal 30 novembre al 9 dicembre in esclusiva per le versioni console.Wargaming ha inoltre annunciato gli Outcasts, un nuovo gruppo di mercenari disegnati da Brett Parson conosciuto per Tank Girl e New Romancer. Banana Buster è un carro pesantemente corazzato comandato da un membro della resistenza francese, Beach Party è dotato di armamenti all'avanguardia ed è guidato da un veterano della Seconda Guerra Mondiale e per finire T.A.N.K, eccellente in fatto di velocità ed agilità capitanato da un criminale di ...